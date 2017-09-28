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В Орле начался отопительный сезон

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28.09.2017

Соответствующие постановления подписал глава администрации города Орла Александр Муромский.

С 27 сентября началась подача тепла в детские сады, школы, учреждения здравоохранения и культуры. Отопительный сезон в жилом фонде начнется с 29 сентября. Однако стоит отметить, что окончательное заполнение городской системы теплоснабжения может занять несколько дней.

О готовности к проведению отопительного сезона и обеспечению безопасности в это время на очередном заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности проинформировал начальник управления по безопасности администрации города Игорь Тарасов.

Разработан и согласован в Главном управлении МЧС России по Орловской области план предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ и ТЭК в осенне-зимний период 2017-2018 годов на территории города Орла.

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