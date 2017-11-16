В Орле начался финальный отбор проектов по Программе «УМНИК» – 2017»

Мероприятие прошло на базе Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева.

Отметим, что Программа «УМНИК» — 2017″ реализуется Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в рамках Соглашения о взаимодействии с Правительством Орловской области.

К участию в конкурсном отборе были приглашены студенты, аспиранты в возрасте от 18 до 30 лет.

Конкурс является серьезной стартовой площадкой для молодых ученых по продвижению перспективных идей и разработок. Победители конкурсного отбора получат грант в размере 500 тыс. рублей от Фонда для реализации своих инновационных проектов.

В этом году в рамках отбора будут рассмотрены 17 заявок по различным направлениям, в том числе: «Информационные технологии», «Медицина будущего», «Современные материалы и технологии их создания», «Новые приборы и аппаратные комплексы», «Биотехнологии». В состав регионального экспертного жюри входят представители Департамента промышленности, связи и торговли Орловской области, научного сообщества и бизнеса.