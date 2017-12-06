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В Орле началось строительство пешеходного моста через Оку

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06.12.2017

По информации начальника МКУ «Управление капитального строительства города Орла» Сергея Костикова, сейчас подрядная организация «Региональные газораспределительные сети» выполняет подготовительные работы для строительства пешеходного моста через Оку, который соединит Советский и Железнодорожный районы областного центра.

В частности, работники устанавливают ограждения для ограничения доступа на площадку посторонних лиц, выполняют разбивочные работы. Затем фирма приступит к выносу коммуникаций, попадающих в пятно застройки.

Костиков подчеркнул, что эти мероприятия могут выполняться в любое время года с применением определенных материалов и соблюдением соответствующих условий труда.

Планируется, что основной объем работ по устройству опор моста придется на 2018 год. В 2019 году строители приступят к устройству мостового полотна.

Проект моста арочного типа разработал институт ООО «Транспроект». Его длина составит 121,7 метров, ширина — 5,2 метра.

Завершить работы необходимо до 15 июля 2019 года.

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