В Орле началось строительство пешеходного моста через Оку

По информации начальника МКУ «Управление капитального строительства города Орла» Сергея Костикова, сейчас подрядная организация «Региональные газораспределительные сети» выполняет подготовительные работы для строительства пешеходного моста через Оку, который соединит Советский и Железнодорожный районы областного центра.

В частности, работники устанавливают ограждения для ограничения доступа на площадку посторонних лиц, выполняют разбивочные работы. Затем фирма приступит к выносу коммуникаций, попадающих в пятно застройки.

Костиков подчеркнул, что эти мероприятия могут выполняться в любое время года с применением определенных материалов и соблюдением соответствующих условий труда.

Планируется, что основной объем работ по устройству опор моста придется на 2018 год. В 2019 году строители приступят к устройству мостового полотна.

Проект моста арочного типа разработал институт ООО «Транспроект». Его длина составит 121,7 метров, ширина — 5,2 метра.

Завершить работы необходимо до 15 июля 2019 года.