В Орле началось подводное обследование Красного моста

Обследование началось с водолазных работ. Специалисты компании «ГК Строй Эксперт» приступили к ним вчера, 3 декабря, и планируют завершить их завтра.

Как пояснил представитель компании, водолаз обследует рельеф дна и состояние опор с использованием фото- видеосъемки. После чего эти записи будут переданы проектной организации, которая вынесет заключение о том, в каком состоянии находятся опоры.

Напомним, что муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации реконструкции Красного моста заключили с компанией «ГК Строй Эксперт» из Санкт — Петербурга.

Заказчиком работ выступает МКУ «Управление капитального строительства г. Орла». Стоимость контракта — более 49 млн рублей. Это средства областного и городского бюджетов.

Основная цель разработки проектной документации состоит в обеспечении комплекса работ по реконструкции Красного моста, доведении транспортно-эксплуатационного состояния и технических характеристик до нормативных требований, а также обеспечения надежности, долговечности, бесперебойности эксплуатации сооружения и безопасности для пешеходов и транспорта.