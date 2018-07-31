В Орле началась проверка состояния дорог с помощью сканера «КОНДОР» и дорожных лабораторий

31 июля состоялся совместный рейд Губернаторского контроля с многоканальным сканером дорожного покрытия «КОНДОР» и спецлабораториями по объектам улично-дорожной сети города Орла для проведения исследований дорожных покрытий.

Специализированная техника была предоставлена региону в рамках реализации соглашения, заключенного Правительством Орловской области с Международным конгрессом промышленников и предпринимателей.

Техника проведет пилотное исследование дорог области.

Проект «Мониторинг дорог Орловской области сканером «КОНДОР» реализуется в рамках губернаторской программы «Стандарт дорожных работ», инициированной главой региона Андреем Клычковым, а также в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Контроль реализации проекта осуществляют Министерство транспорта Российской Федерации и Федеральное дорожное агентство (Росавтодор).

В рейде участвовали врио Губернатора области Андрей Клычков, президент Международного Конгресса промышленников и предпринимателей Артем Чайка, члены регионального Правительства, руководство города Орла, представители общественности.