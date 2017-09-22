Другие новости раздела

По информации МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла», на минувшей неделе выполненные работы оценивались на трех объектах. Их осмотрела комиссия, в состав которой вошли представители управления по строительному надзору Орловской области, КУ ОО «Орелгосзаказчик», управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла, заказчика — МКУ «УКХ г. Орла», подрядных организаций, территориальных управлений по районам. Предварительно качество асфальта было проверено в лаборатории.

На данный момент приняты работы на ул. Высоковольтная, пер. Пищевой (от пер. Маслозаводской до ул. 5-ой Орловской дивизии) и его уширении на пересечении с пер. Маслозаводским. Ранее проверку прошел участок дороги на ул. Дениса Давыдова (примыкание от Московского шоссе до лицея № 22).

Из 22-х объектов, которые запланировано отремонтировать в этом году, весь объем работ подрядчики выполнили на 11-ти, на трех работы завершаются, на остальных ремонт продолжается.