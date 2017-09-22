Другие новости раздела

Ленты новостейКартина дняНовостиВ Орле началась приемка объектов улично-дорожной сетиОбщееАнонс<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #333333;">По&nbsp;информации МКУ &laquo;Управление коммунальным хозяйством города Орла&raquo;, на&nbsp;минувшей неделе выполненные работы оценивались на&nbsp;трех объектах. Их&nbsp;осмотрела комиссия, в&nbsp;состав которой вошли представители управления по&nbsp;строительному надзору Орловской области, КУ&nbsp;ОО&nbsp;&laquo;Орелгосзаказчик&raquo;, управления городского хозяйства и&nbsp;транспорта администрации Орла, заказчика&nbsp;&mdash; МКУ &laquo;УКХ г. Орла&raquo;, подрядных организаций, территориальных управлений по&nbsp;районам. Предварительно качество асфальта было проверено в&nbsp;лаборатории.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #333333;">На&nbsp;данный момент приняты работы на&nbsp;ул. Высоковольтная, пер. Пищевой (от&nbsp;пер. Маслозаводской до&nbsp;ул. 5-ой Орловской дивизии) и&nbsp;его уширении на&nbsp;пересечении с&nbsp;пер. Маслозаводским. Ранее проверку прошел участок дороги на&nbsp;ул. Дениса Давыдова (примыкание от&nbsp;Московского шоссе до&nbsp;лицея &#8470;&nbsp;22).</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #333333;">Из&nbsp;22-х объектов, которые запланировано отремонтировать в&nbsp;этом году, весь объем работ подрядчики выполнили на&nbsp;11-ти, на&nbsp;трех работы завершаются, на&nbsp;остальных ремонт продолжается.</span></p> Дополнительные свойстваКоличество просмотров14Количество комментариев0АвторСвойства публикацииДата публикацииFri, 22 Sep 2017 14:17:00 +0300
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22.09.2017

По информации МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла», на минувшей неделе выполненные работы оценивались на трех объектах. Их осмотрела комиссия, в состав которой вошли представители управления по строительному надзору Орловской области, КУ ОО «Орелгосзаказчик», управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла, заказчика — МКУ «УКХ г. Орла», подрядных организаций, территориальных управлений по районам. Предварительно качество асфальта было проверено в лаборатории.

На данный момент приняты работы на ул. Высоковольтная, пер. Пищевой (от пер. Маслозаводской до ул. 5-ой Орловской дивизии) и его уширении на пересечении с пер. Маслозаводским. Ранее проверку прошел участок дороги на ул. Дениса Давыдова (примыкание от Московского шоссе до лицея № 22).

Из 22-х объектов, которые запланировано отремонтировать в этом году, весь объем работ подрядчики выполнили на 11-ти, на трех работы завершаются, на остальных ремонт продолжается.

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