В Орле на ул. Емлютина и бульваре Молодежи обустроят три новые остановки
16.02.2017
Соответствующее постановление подписал глава администрации города Орла Андрей Усиков.
Новые автобусные остановки появятся в микрорайоне «Алроса»: на улице Емлютина недалеко от домов № 2 и № 12 и в районе дома № 6 на бульваре Молодежи. Они будут соответствовать всем современным требованиям — здесь появятся заездные карманы, павильоны, урны.
Как пояснили в отделе организации транспортного обслуживания населения и связи управления городского хозяйства и транспорта, в городской реестр остановочных пунктов внесены изменения в связи с необходимостью упорядочить движение общественного транспорта в недавно введенном новом микрорайоне, а также по просьбам его жителей.
Таким образом, в Орле теперь в общей сложности насчитывается 128 остановочных пунктов.
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