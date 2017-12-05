В Орле на площади Ленина начали монтаж новогодней елки

Сегодня, 5 декабря, на площадке перед входом в Орловский государственный академический театр им. И.С. Тургенева они начали установку опорных бетонных конструкций. Затем будет смонтирован каркас ели, на котором закрепят десятки искусственных еловых лап.

Ель высотой 20,5 метров планируют установить к 10 декабря. Ее украсят 120 шаров, 57 светодиодных игрушек, 108 бус, 45 звезд.

До 15 декабря главые атрибуты Нового года также установят в разных районах города: живые ели высотой не менее 10 метров займут места у администрации Северного района, на площади Жукова, на площади Мира, Комсомольской площади и у театра «Свободное пространство».

Специалисты МКУ «Управление коммунальным хозяйством» также провели инвентаризацию более ста элементов светового оборудования — консолей и перетяжек, опор освещения, гирлянд, иллюминации мостов. Сейчас организованы работы по ремонту неисправных элементов. Праздничная иллюминация уже украсила улицу Ленину: на 44 деревьях включили светодиодные нити-гирлянды.