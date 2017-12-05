Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел05.12.2017 Вторник 21:27
сейчас в эфире
21:15
Художественный фильм
Мечтатель|6+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орле на площади Ленина начали монтаж новогодней елки

В Орле на площади Ленина начали монтаж новогодней елки

Версия для печати

05.12.2017

Сегодня, 5 декабря, на площадке перед входом в Орловский государственный академический театр им. И.С. Тургенева они начали установку опорных бетонных конструкций. Затем будет смонтирован каркас ели, на котором закрепят десятки искусственных еловых лап.

Ель высотой 20,5 метров планируют установить к 10 декабря. Ее украсят 120 шаров, 57 светодиодных игрушек, 108 бус, 45 звезд.

До 15 декабря главые атрибуты Нового года также установят в разных районах города: живые ели высотой не менее 10 метров займут места у администрации Северного района, на площади Жукова, на площади Мира, Комсомольской площади и у театра «Свободное пространство».

Специалисты МКУ «Управление коммунальным хозяйством» также провели инвентаризацию более ста элементов светового оборудования — консолей и перетяжек, опор освещения, гирлянд, иллюминации мостов. Сейчас организованы работы по ремонту неисправных элементов. Праздничная иллюминация уже украсила улицу Ленину: на 44 деревьях включили светодиодные нити-гирлянды.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/43533

Добавил новость: 

Другие новости раздела

05.12.2017

Путин подписал закон о праве авиакомпаний составлять черные списки пассажиров

05.12.2017

РЖД с 10 декабря начнут продавать билеты за 90 суток до даты отправления

05.12.2017

Администрация Орла сохранит маршруты №48 и №47

05.12.2017

Федеральный центр положительно оценил противопожарную работу на Орловщине

05.12.2017

Путин: госпрограмма "Доступная среда" будет продлена как минимум до 2025 года

$ USD58.6924(-0.3)06.12
€ EUR69.6327(-0.28)06.12

Наш опрос

Какова ситуация с вывозом мусора в вашем дворе?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online