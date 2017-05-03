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В Орле на месте убранных свалок сделают зеленые зоны

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03.05.2017

Работы по высадке саженцев уже начались. Об этом говорилось сегодня, 3 мая, на рабочем совещании, которое провел глава администрации города Орла Андрей Усиков с руководителями структурных подразделений и муниципальных предприятий.

В частности, 95 саженцев кленов уже посажено на месте ликвидированных несанкционированных свалок в Северном районе.

В ближайшее время управлением градостроительства совместно с территориальными управлениями по районам будет определен график и точки высадки деревьев. Работы планируется завершить до конца мая. Такое поручение дал глава администрации профильным структурным подразделениям.

Напомним, что в этом году город безвозмездно получил от Глазуновского лесничества 1000 молодых кленов и красных дубов. Озеленение ведется во всех районах областного центра.

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