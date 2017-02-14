В Орле на городскую экологию выделено 2,1 млн. руб.

В администрации города состоялось первое заседание рабочей группы по разработке плана мероприятий, посвященных решению экологических проблем областного центра. По инфрмации пресс-службы городской администрации, рабочая группа была создана по итогам прошедшего в Орле 1 февраля круглого стола, который стал одним из первых мероприятий, посвященных Году экологии. В рабочую группу вошли представители администрации города, экологических общественных организаций, научного сообщества, средств массовой информации.

Как проинформировал всех собравшихся советник главы администрации города Орла Константин Федотов, в этом году по программе «Экология города» предусмотрено 2,1 млн рублей. Еще в общей сложности около 18 млн предполагается вложить в озеленение.

Сейчас в городской администрации идет разработка детализированного плана мероприятий в Год экологии с учетом финансирования и поддержки общественных экологических организаций. На первом заседании были определены основные направления природоохранной работы.

Во-первых, речь идет о своевременных уборке и вывозе мусора. При проведении субботников на периферии города или в зеленых зонах, которые являются местами массового отдыха горожан и быстро захламляются, администрации города успешно помогают общественные организации. В рабочую группу, в частности, вошли представители НКО «Мусору бой», «Вятичи», Ассоциация молодых предпринимателей, «Забота». На заседании была выработана четкая схема взаимодействия между ними и руководителями территориальных управлений администрации города. О планирующемся субботнике общественники будут информировать районные администрации заранее, а последние, в свою очередь, обязуются обеспечить своевременный вывоз собранного на субботнике мусора.

Также будет увеличено количество мешков для мусора и перчаток, приобретаемых за счет средств городского бюджета. Планируется закупить дополнительно 30 тысяч мешков и тысячу пар перчаток.

Вторым направлением работы признана проблема озеленения. Как отметил заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта Александр Филатов, в Орле сегодня сносится больше деревьев, чем сажается. Уже в ближайшее время начнется масштабное исследование городских зеленых насаждений, в котором примут участие представители научного сообщества. По его итогам будет определено, какие породы деревьев и кустарников в какой части города целесообразнее высаживать с учетом требований к возрасту саженцев, приживаемости, декоративным качествам. Также будут рассматриваться предложения по лечению зеленых насаждений и сносу аварийных деревьев.

Третье среди важнейших направлений — работа по решению проблемы безнадзорных животных. В Орле планируется создание полноценного приюта, организованного в соответствии со всеми современными санитарными требованиями. Этот проект будет реализовывать общественная организация «Забота». Для приюта, где одновременно будет содержаться около 300-400 особей собак и кошек, уже определен участок. В настоящий момент идет работа по урегулированию земельных отношений.