В Орле доработали генплан города

Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО» доработал проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орел».

Окончательный вариант составлен с учетом замечаний и предложений, озвученных на публичных слушаниях. Напомним, обсуждение Генерального плана проходило в разных районах областного центра в мае и июне этого года. Состоялось 11 публичных слушаний, в которых приняли участие юридические и физические лица, общественники, жители Орла.

При корректировке многие замечания были учтены. Так, зону участков, где располагаются гаражные кооперативы «Энергетик», «Энергетик-2», «Ока», «Водопад», решено не менять. Изначально проектировщик предложил изменить зонирование территории на «жилищное строительство». Собственники гаражей на публичных слушаниях не согласились с таким предложением, и попросили оставить зону транспортной инфраструктуры. Администрация поддержала их мнение и направила официальное ходатайство разработчику с просьбой учесть его в окончательном варианте Генплана.

Проект предусматривает внесение изменений в Генплан Орла, утвержденный еще в 2007 году. Новый документ рассчитан до 2035 года.