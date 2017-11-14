Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел14.11.2017 Вторник 15:20
сейчас в эфире
14:10
Художественный фильм
Приговор|16+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орле доработали генплан города

В Орле доработали генплан города

Версия для печати

14.11.2017

Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО» доработал проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орел».

Окончательный вариант составлен с учетом замечаний и предложений, озвученных на публичных слушаниях. Напомним, обсуждение Генерального плана проходило в разных районах областного центра в мае и июне этого года. Состоялось 11 публичных слушаний, в которых приняли участие юридические и физические лица, общественники, жители Орла.

При корректировке многие замечания были учтены. Так, зону участков, где располагаются гаражные кооперативы «Энергетик», «Энергетик-2», «Ока», «Водопад», решено не менять. Изначально проектировщик предложил изменить зонирование территории на «жилищное строительство». Собственники гаражей на публичных слушаниях не согласились с таким предложением, и попросили оставить зону транспортной инфраструктуры. Администрация поддержала их мнение и направила официальное ходатайство разработчику с просьбой учесть его в окончательном варианте Генплана.

Проект предусматривает внесение изменений в Генплан Орла, утвержденный еще в 2007 году. Новый документ рассчитан до 2035 года.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/43122

Добавил новость: 

Другие новости раздела

14.11.2017

«ФосАгро» провела областной научно-практический семинар для орловских сельхозпроизводителей

14.11.2017

Орловская область приняла участие в IV Международном Агропромышленном молочном форуме

14.11.2017

Минздрав планирует победить туберкулез в России к 2030 году

14.11.2017

В 2017 году в Орловской области производство молока на душу населения составило 235 кг

14.11.2017

В Орле прошел I Открытый всероссийский фестиваль-конкурс гармонистов «Гармонь без границ!»

$ USD59.6207(+0.44)15.11
€ EUR69.6787(+0.76)15.11

Наш опрос

Что для вас имеет значение при выборе АЗС:
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online