В Орле действуют четыре народные дружины по охране порядка

По словам начальника отдела по взаимодействию с правоохранительными органами управления по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации Орла Вадима Карлова, в областном центре действуют четыре народные дружины общей численностью в 300 человек — по одной в каждом районе города. За девять месяцев проведено 660 рейдов, составлено 195 протоколов об административных правонарушениях.

Для поощрения лучших дружинников из городского бюджета ежегодно выделяется 108 тысяч рублей. Кроме того, заключен муниципальный контракт о страховании 150 членов народных дружин. Согласно его условиям, размер страховой выплаты может достигать 100 тысяч рублей.