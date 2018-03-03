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В Орле будут проходить пять ярмарок «Хлебосольный выходной»

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02.03.2018

В Орле отныне будет пять ярмарок «Хлебосольный выходной». Список дополнен адресом ул. Бурова, 1а.

Время работы — с 7.00 до 15.00 по выходным.

В ярмарочном ассортименте молочная продукция, мясо, рыба, сыры. К сведению, вышеуказанную скоропортящуюся продукцию можно будет продавать до 15 апреля. Всесезонно разрешается торговать яйцами, хлебобулочными изделиями, крупами, фруктами, овощами, зерном, медом. Вся продукция строго реализуется при наличии фито-санитарных сопроводительных документов.

Всего на территории областного центра будут работать различных ярмарочных 15 площадок. Они будут располагаться по следующим адресам:

Наименование

ярмарки

Вид ярмарки

по

характеру деятельности

Специализация ярмарки по классам товаров

Место расположения ярмарочной площадки

Режим работы, срок (период) проведения ярмарки

Организатор

Ярмарка выходного

дня «Хлебосольный

выходной»

Ярмарка

выходного дня

Продовольственные товары

г. Орел, Комсомольская площадь (в районе ОАО «Гамма»)

Суббота, воскресенье, с 7.00 до 15.00

Администрация города Орла

Ярмарка выходного

дня «Хлебосольный

выходной»

Ярмарка

выходного дня

Продовольственные товары

г. Орел, ул. Металлургов,17

(район МАУК «КДЦ «Металлург города Орла»)

Суббота, воскресенье, с 7.00 до 15.00

Администрация города Орла

Ярмарка выходного

дня «Хлебосольный

выходной»

Ярмарка

выходного дня

Продовольственные товары

г. Орел, площадь Маршала Жукова

Суббота, воскресенье, с 7.00 до 15.00

Администрация города Орла

Ярмарка выходного

дня «Хлебосольный

выходной»

Ярмарка

выходного дня

Продовольственные товары

г. Орел, ул. Узловая, 2

Суббота, с 7.00 до 15.00

Администрация города Орла

Ярмарка выходного

дня «Хлебосольный

выходной»

Ярмарка выходного дня

Продовольственные, непродовольственные товары

г. Орел, ул. Бурова, 1а

Суббота, воскресенье, с 7.00 до 15.00

Администрация города Орла

Ярмарка «День Меда»

Специали-

зированная тематическая ярмарка

Продовольственные товары

г. Орел, ул. Максима Горького, 36 (аллея перед входом в МАУК «Городской парк культуры и отдыха»

11 августа, с 7.00 до 15.00

Администрация города Орла

Сельскохозяйственная

ярмарка «Подворье-57»

Фермерская специали-

зированная

ярмарка

Товары сельского хозяйства

г. Орел, Московское шоссе, д. 128

Среда -воскресенье, с 6.00 до 12.00

ООО «Эгида»

Универсальная

розничная ярмарка

Универсальная ярмарка

Продовольственные, непродовольственные товары

г. Орел, ул. Маринченко, д. 9а

Среда -воскресенье, с 8.00 до 17.00

ООО «Ресурс-Развитие»

Сезонная ярмарка

Сезонная

специали-

зированная

ярмарка

Зимние виды товаров

г. Орел, части ул. Черкасской и пер. Рыночного

С 1 января по 15 февраля, с 16 ноября по 31 декабря, с 7.00 до 18.00

ОПО «Союз Орловщины»

Сезонная ярмарка

Сезонная

специали-зированная

ярмарка

Осенне-весенние виды товаров

г. Орел, части ул. Черкасской и пер. Рыночного

С 16 февраля по 1 мая, с 16 августа по 15 ноября, с 7.00 до 18.00

ОПО «Союз Орловщины»

Сезонная ярмарка

Сезонная специали-

зированная ярмарка

Летние виды товаров

г. Орел, части ул. Черкасской и пер. Рыночного

С 2 мая по 15 августа, с 7.00 до 18.00

ОПО «Союз Орловщины»

Ярмарка «Народная»

Универсальная ярмарка

Продовольственные, непродовольственные товары

г. Орел, ул. Комсомольская, д. 287

Среда -воскресенье, с 8.00 до 16.00

ООО «Золотой век»

Ярмарка выходного

дня «Селяночка»

Универсальная ярмарка

Продовольственные, непродовольственные товары

г. Орел, ул. Лескова, 19б

Суббота -воскресенье, с 7.00 до 16.00

ООО «Гарант»

Ярмарка сельхозтоваро-

производителей

Орловской области

Универсальная ярмарка

Продовольственные, непродовольственные товары

г. Орел, ул. Московская, д.67 (территория, прилегающая к ОСП ООО «Европа» — гипермаркету «Европа-51»)

Пятница, суббота, с 8.00 до 18.00

Союз «Орловская торгово-промышленная палата»

Ярмарка сельхозтоваро-

производителей Орловской области

Универсальная ярмарка

Продовольственные, непродовольственные товары

г. Орел, ул. Металлургов, д.17 (территория, прилегающая к ОСП ООО «Европа» — гипермаркету «Европа-48»)

Четверг, суббота, с 8.00 до 18.00

Союз «Орловская торгово-промышленная палата»

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