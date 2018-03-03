В Орле будут проходить пять ярмарок «Хлебосольный выходной»
02.03.2018
В Орле отныне будет пять ярмарок «Хлебосольный выходной». Список дополнен адресом ул. Бурова, 1а.
Время работы — с 7.00 до 15.00 по выходным.
В ярмарочном ассортименте молочная продукция, мясо, рыба, сыры. К сведению, вышеуказанную скоропортящуюся продукцию можно будет продавать до 15 апреля. Всесезонно разрешается торговать яйцами, хлебобулочными изделиями, крупами, фруктами, овощами, зерном, медом. Вся продукция строго реализуется при наличии фито-санитарных сопроводительных документов.
Всего на территории областного центра будут работать различных ярмарочных 15 площадок. Они будут располагаться по следующим адресам:
|
Наименование
ярмарки
|
Вид ярмарки
по
характеру деятельности
|
Специализация ярмарки по классам товаров
|
Место расположения ярмарочной площадки
|
Режим работы, срок (период) проведения ярмарки
|
Организатор
|
Ярмарка выходного
дня «Хлебосольный
выходной»
|
Ярмарка
выходного дня
|
Продовольственные товары
|
г. Орел, Комсомольская площадь (в районе ОАО «Гамма»)
|
Суббота, воскресенье, с 7.00 до 15.00
|
Администрация города Орла
|
Ярмарка выходного
дня «Хлебосольный
выходной»
|
Ярмарка
выходного дня
|
Продовольственные товары
|
г. Орел, ул. Металлургов,17
(район МАУК «КДЦ «Металлург города Орла»)
|
Суббота, воскресенье, с 7.00 до 15.00
|
Администрация города Орла
|
Ярмарка выходного
дня «Хлебосольный
выходной»
|
Ярмарка
выходного дня
|
Продовольственные товары
|
г. Орел, площадь Маршала Жукова
|
Суббота, воскресенье, с 7.00 до 15.00
|
Администрация города Орла
|
Ярмарка выходного
дня «Хлебосольный
выходной»
|
Ярмарка
выходного дня
|
Продовольственные товары
|
г. Орел, ул. Узловая, 2
|
Суббота, с 7.00 до 15.00
|
Администрация города Орла
|
Ярмарка выходного
дня «Хлебосольный
выходной»
|
Ярмарка выходного дня
|
Продовольственные, непродовольственные товары
|
г. Орел, ул. Бурова, 1а
|
Суббота, воскресенье, с 7.00 до 15.00
|
Администрация города Орла
|
Ярмарка «День Меда»
|
Специали-
зированная тематическая ярмарка
|
Продовольственные товары
|
г. Орел, ул. Максима Горького, 36 (аллея перед входом в МАУК «Городской парк культуры и отдыха»
|
11 августа, с 7.00 до 15.00
|
Администрация города Орла
|
Сельскохозяйственная
ярмарка «Подворье-57»
|
Фермерская специали-
зированная
ярмарка
|
Товары сельского хозяйства
|
г. Орел, Московское шоссе, д. 128
|
Среда -воскресенье, с 6.00 до 12.00
|
ООО «Эгида»
|
Универсальная
розничная ярмарка
|
Универсальная ярмарка
|
Продовольственные, непродовольственные товары
|
г. Орел, ул. Маринченко, д. 9а
|
Среда -воскресенье, с 8.00 до 17.00
|
ООО «Ресурс-Развитие»
|
Сезонная ярмарка
|
Сезонная
специали-
зированная
ярмарка
|
Зимние виды товаров
|
г. Орел, части ул. Черкасской и пер. Рыночного
|
С 1 января по 15 февраля, с 16 ноября по 31 декабря, с 7.00 до 18.00
|
ОПО «Союз Орловщины»
|
Сезонная ярмарка
|
Сезонная
специали-зированная
ярмарка
|
Осенне-весенние виды товаров
|
г. Орел, части ул. Черкасской и пер. Рыночного
|
С 16 февраля по 1 мая, с 16 августа по 15 ноября, с 7.00 до 18.00
|
ОПО «Союз Орловщины»
|
Сезонная ярмарка
|
Сезонная специали-
зированная ярмарка
|
Летние виды товаров
|
г. Орел, части ул. Черкасской и пер. Рыночного
|
С 2 мая по 15 августа, с 7.00 до 18.00
|
ОПО «Союз Орловщины»
|
Ярмарка «Народная»
|
Универсальная ярмарка
|
Продовольственные, непродовольственные товары
|
г. Орел, ул. Комсомольская, д. 287
|
Среда -воскресенье, с 8.00 до 16.00
|
ООО «Золотой век»
|
Ярмарка выходного
дня «Селяночка»
|
Универсальная ярмарка
|
Продовольственные, непродовольственные товары
|
г. Орел, ул. Лескова, 19б
|
Суббота -воскресенье, с 7.00 до 16.00
|
ООО «Гарант»
|
Ярмарка сельхозтоваро-
производителей
Орловской области
|
Универсальная ярмарка
|
Продовольственные, непродовольственные товары
|
г. Орел, ул. Московская, д.67 (территория, прилегающая к ОСП ООО «Европа» — гипермаркету «Европа-51»)
|
Пятница, суббота, с 8.00 до 18.00
|
Союз «Орловская торгово-промышленная палата»
|
Ярмарка сельхозтоваро-
производителей Орловской области
|
Универсальная ярмарка
|
Продовольственные, непродовольственные товары
|
г. Орел, ул. Металлургов, д.17 (территория, прилегающая к ОСП ООО «Европа» — гипермаркету «Европа-48»)
|
Четверг, суббота, с 8.00 до 18.00
|
Союз «Орловская торгово-промышленная палата»