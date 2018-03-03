В Орле будут проходить пять ярмарок «Хлебосольный выходной»

В Орле отныне будет пять ярмарок «Хлебосольный выходной». Список дополнен адресом ул. Бурова, 1а.

Время работы — с 7.00 до 15.00 по выходным.

В ярмарочном ассортименте молочная продукция, мясо, рыба, сыры. К сведению, вышеуказанную скоропортящуюся продукцию можно будет продавать до 15 апреля. Всесезонно разрешается торговать яйцами, хлебобулочными изделиями, крупами, фруктами, овощами, зерном, медом. Вся продукция строго реализуется при наличии фито-санитарных сопроводительных документов.

Всего на территории областного центра будут работать различных ярмарочных 15 площадок. Они будут располагаться по следующим адресам: