В Орле благоустроят 22 контейнерные площадки

Сегодня на профильном комитете Орловского городского Совета народных депутатов заместитель начальника городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Александр Филатов заявил, что в этом году в Орле благоустроят 22 контейнерные и бункерные площадки. Работы ведутся в рамках ведомственной целевой программы «Ремонт и благоустройство контейнерных площадок, расположенных в частном секторе на территории муниципального образования „Город Орёл“, в 2016-2018 годах».

В этом году на эти цели предусмотрено чуть более 664 тысяч рублей. В июне МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» заключило муниципальный контракт на выполнение этих работ с подрядной организацией ООО «Строй-57». Сумма контракта составила 574 тыс рублей. Подрядчику необходимо благоустроить и отремонтировать контейнерные и бункерные площадки по 19-ти адресам: будет произведена заливка бетонной основы площадок и установка ограждения возле них.



Оставшиеся средства (около 90 тысяч рублей) планируется направить на организацию всепогодного подъезда к трем бункерным площадкам, расположенным на ул. Пушкина, д. 202, ул. Германо, д.1 и пересечении ул. Волжской и пер. Каменского.

Отметим также, что новый полигон ТБО, расположенный рядом с областным центром, введут в эксплуатацию до конца этого года. Об этом в июле заявил заместитель председателя Анатолий Мишанов.

Напомним также, что Орловская область еще в 2015 году определила основные направления совершенствования региональной системы обращения с отходами (разработана и принята региональная Концепция по обращению с отходами производства и потребления на период до 2020 года). В частности, ООО «ЭкоПолис» планирует приступить в 2017 году к реализации инвестиционных проектов по строительству сортировочно-перерабатывающих комплексов в Орловской области. В планах ООО «ЭкоПолис» разместить полигоны твердых коммунальных отходов и отходов производства и потребления на территории Троснянского района (мощностью 40 тыс. тонн) и Ливенского района (мощностью 100 тыс. тонн).

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