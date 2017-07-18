В Орле 24 человека оштрафованы за курение в неположенных местах

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Орловской области, за нарушение требований, установленных Федеральным законом о запрете курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, а также на детских площадках, было привлечено к административной ответственности 24 виновных лица.

За несоблюдение требований, установленных Федеральным законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ к знаку о запрете курения, обозначающему территории, здания и объекты, где курение запрещено и к порядку его размещения к административной ответственности было привлечено 79 виновных лиц.

За несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продукцией, к административной ответственности было привлечено 39 виновных лиц.

За завышение регулируемых государством цен при продаже табачных изделий к административной ответственности привлечено 2 виновных лица.

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