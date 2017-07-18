Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел18.07.2017 Вторник 10:11
сейчас в эфире
09:55
Передача
Доктор И|12+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орле 24 человека оштрафованы за курение в неположенных местах

В Орле 24 человека оштрафованы за курение в неположенных местах

Версия для печати

18.07.2017

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Орловской области, за нарушение требований, установленных Федеральным законом о запрете курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, а также на детских площадках, было привлечено к административной ответственности 24 виновных лица.

За несоблюдение требований, установленных Федеральным законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ к знаку о запрете курения, обозначающему территории, здания и объекты, где курение запрещено и к порядку его размещения к административной ответственности было привлечено 79 виновных лиц.

За несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продукцией, к административной ответственности было привлечено 39 виновных лиц.

За завышение регулируемых государством цен при продаже табачных изделий к административной ответственности привлечено 2 виновных лица.

Ссылки по теме:

День без табака

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/40911

Добавил новость: 

Другие новости раздела

18.07.2017

3 орловских призывника пройдут альтернативную гражданскую службу

18.07.2017

Больше тысячи орловчан обратились в больницы с укусами клещей

18.07.2017

В 2018 году бюджет Орловщины вдвое увеличит финансирование лекарственного обеспечения граждан

18.07.2017

Количество новых ФАПов в Орловской области увеличат до 56

18.07.2017

5 августа в Орле пройдет "Кубок Ивана Грозного"

$ USD59.0657(-0.81)18.07
€ EUR67.6184(-0.74)18.07

Наш опрос

Комфортно ли Вам на орловских дорогах?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online