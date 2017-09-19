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В Орле 157 человек скрываются от призыва в армию

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19.09.2017

Сегодня, 19 сентября, на рабочем совещании в администрации города Орла начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орловской области Андрей Бояров заявил, что задание военного комиссариата области по весеннему призыву выполненно на 100%. Весной 331 орловчанин пополнил ряды Вооруженных сил Российской Федерации — это треть от всех призванных на службу в Орловской области.

Бояров отметил, что по-прежнему остро стоит вопрос по розыску граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу. В Северном и Железнодорожном районах их 99, в Заводском и Советском — 158 человек.

Бояров также добавил, что норма осеннего призыва, который начнется 1 октября, составит 205 человек.

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