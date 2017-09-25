В Орле 11 детей-сирот получили ключи от квартир

Сегодня в Орле в микрорайоне Зареченский в торжественной обстановке ключи от новых квартир и памятные подарки получили 11 детей-сирот. В мероприятии приняли участие губернатор Орловской области Вадим Потомский, главный федеральный инспектор по Орловской области Леонид Соломатин, мэр Орла Василий Новиков, глава администрации города Александр Муромский и генеральный директор ПАО «Орелстрой» Александр Бойко.

Благоустроенные квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, были закуплены в доме № 1 по ул. Зареченская. 16 человек уже вселились в него.

По словам Вадима Потомского, за три года в Орловской области мы вручили 650 ключей детям-сиротам.

«Это один из лучших показателей в Центральном Федеральном округе. Для решения этих вопросов на 2017 год заложено 225 млн рублей», — добавил губернатор.