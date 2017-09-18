В Орле 10 лучших педагогов получат по 30 тыс. руб.

В Орле подведены итоги конкурса на присуждение муниципальной премии лучшим педагогическим работникам города. Победителей наградят почетными грамотами администрации города Орла и премиями в размере 30 тысяч рублей.

По итогам рассмотрения заявок определены 10 лучших педагогических работников муниципальных учреждений образования города:



— Олеся Владимировна Демушкина, учитель информатики школы № 50;

— Светлана Александровна Фомина, учитель биологии лицея № 32;

— Оксана Владимировна Морева, учитель математики школы № 24;

— Валентина Николаевна Джавадова, учитель английского языка лицея № 22;

— Елена Николаевна Жердева, учитель истории школы № 51;

— Станислав Николаевич Борисов, инструктор по физической культуре детского сада № 84;

— Екатерина Валерьевна Вишневская, воспитатель детского сада № 35;

— Дина Леонидовна Бочарова, воспитатель детского сада № 85;

— Оксана Леонидовна Беженова, педагог дополнительного образования детского сада № 58;

— Ирина Афанасьевна Ярошевич, педагог дополнительного образования центра детского творчества № 5.