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  3. В Орле 10 лучших педагогов получат по 30 тыс. руб.

В Орле 10 лучших педагогов получат по 30 тыс. руб.

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18.09.2017

В Орле подведены итоги конкурса на присуждение муниципальной премии лучшим педагогическим работникам города. Победителей наградят почетными грамотами администрации города Орла и премиями в размере 30 тысяч рублей.

По итогам рассмотрения заявок определены 10 лучших педагогических работников муниципальных учреждений образования города:

— Олеся Владимировна Демушкина, учитель информатики школы № 50;
— Светлана Александровна Фомина, учитель биологии лицея № 32;
— Оксана Владимировна Морева, учитель математики школы № 24;
— Валентина Николаевна Джавадова, учитель английского языка лицея № 22;
— Елена Николаевна Жердева, учитель истории школы № 51;
— Станислав Николаевич Борисов, инструктор по физической культуре детского сада № 84;
— Екатерина Валерьевна Вишневская, воспитатель детского сада № 35;
— Дина Леонидовна Бочарова, воспитатель детского сада № 85;
— Оксана Леонидовна Беженова, педагог дополнительного образования детского сада № 58;
— Ирина Афанасьевна Ярошевич, педагог дополнительного образования центра детского творчества № 5.

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