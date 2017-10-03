В ОГУ выступил нобелевский лауреат Риккардо Валентини

Лекция состоялась 3 октября в актовом зале корпуса Орловского госуниверситета на Наугорском шоссе.

Среди участников встречи с нобелевским лауреатом были первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области Александр Бударин, руководитель Администрации Губернатора и Правительства Орловской области Вадим Соколов, заместитель Председателя Правительства Орловской области по агропромышленному комплексу Дмитрий Бутусов, ректор ОГУ им. И С. Тургенева Ольга Пилипенко, студенты и преподаватели вуза.

Рикардо Валентини прочёл лекцию «Глобальная система пищевой сельскохозяйственной продукции: проблемы и возможности для Российской Федерации».

В своем выступлении ученый отметил, что 2016 год был одним из самых теплых в 21 веке. Анализ среднегодовой температуры за несколько лет показывает, что климат серьёзно изменился.

В числе причин, влияющих на климат, ученый назвал стремительный рост населения Земли, увеличение количества земель сельскохозяйственного назначения, вырубку лесов, выбросы вредных веществ в атмосферу от предприятий и автомобилей.

«Никто не знает, что ожидает человечество в будущем. Но мы можем предвидеть определенные моменты. Самый худший сценарий предполагает, что температура увеличится на 4 градуса. По оптимистичному сценарию — увеличится от 0,9 до 2,3 градусов», — сказал Рикардо Валентини.

Он напомнил, что в целях уменьшения выбросов газов в атмосферу европейскими странами было подписано Парижское соглашение. В рамках соглашения Россия предложила использовать леса как способ поглощения определенного количества углекислого газа и поставила цель снизить его количество на 25-30%.

Также в своей лекции учёный уделил внимание роли сельского хозяйства в климатических проблемах.