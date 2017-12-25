В ОГУ прошёл финал Открытой лиги КВН

Команда КВН «Такая история» стала победителем Открытой лиги КВН ОГУ.

Накануне в Опорном вузе прошел финал Открытой лиги КВН. В нём приняли участие 5 команд: «Сборная ребят» (сборная городов Курска, Орла и Сыктывкара), «ЮзеФина» (г. Курск), «Команда имени Тургенева» (ОГУ), «Новые кадры» (ОрЮИ МВД России), «Такая история» (ОГУ).

В состав жюри вошёл исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков.

По итогам игры победителем стала команда «Такая история». Напомним, что в начале декабря ребята стали победителями Юго-Западной лиги МС КВН, центральной лиги АМиК.

Второе место заняла команда «Новые кадры», третье место досталось команде «Сборная ребят».

«Сегодня был замечательный праздник, почти 3 часа смеха и радости. Я желаю всем успехов, чтобы состоялся выход на федеральные лиги и, самое главное, побед в них», — сказал Андрей Клычков.