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В ОГУ прошёл финал Открытой лиги КВН

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25.12.2017

Команда КВН «Такая история» стала победителем Открытой лиги КВН ОГУ.
Накануне в Опорном вузе прошел финал Открытой лиги КВН. В нём приняли участие 5 команд: «Сборная ребят» (сборная городов Курска, Орла и Сыктывкара), «ЮзеФина» (г. Курск), «Команда имени Тургенева» (ОГУ), «Новые кадры» (ОрЮИ МВД России), «Такая история» (ОГУ).
В состав жюри вошёл исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков.
По итогам игры победителем стала команда «Такая история». Напомним, что в начале декабря ребята стали победителями Юго-Западной лиги МС КВН, центральной лиги АМиК.
Второе место заняла команда «Новые кадры», третье место досталось команде «Сборная ребят».
«Сегодня был замечательный праздник, почти 3 часа смеха и радости. Я желаю всем успехов, чтобы состоялся выход на федеральные лиги и, самое главное, побед в них», — сказал Андрей Клычков.

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