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В ОГУ имени Тургенева вручили дипломы выпускникам-отличникам

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10.07.2017

В Орловском государственном университете им. И.С. Тургенева состоялась церемония вручения выпускникам дипломов с отличием.
Дипломы бакалавров и магистров выпускникам вручали исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Орловской области по социальной политике Андрей Усиков, заместитель председателя комитета по образованию, культуре, спорту, молодёжной политике и туризму Орловского областного Совета народных депутатов Ирина Гоцакова, ректор университета Ольга Пилипенко, деканы факультетов вуза.
Среди обладателей дипломов — стипендиаты Президента и Правительства России, Губернатора Орловской области. В текущем году стены университета покидает около 4 тысяч квалифицированных специалистов, каждый четвертый из которых получил диплом с отличием.
От имени Губернатора Орловской области выпускников приветствовал заместитель Председателя Правительства Орловской области по социальной политике Андрей Усиков.
«Как справедливо отметил Президент России Владимир Путин, будущее страны — это сильные, современные кадры. Уверен, что наши вчерашние студенты найдут себя в экономике и социальной сфере, будут участвовать в политической жизни страны. Хочу поблагодарить за упорный труд вас и выразить благодарность всему преподавательскому составу за то, что они ежегодно готовят талантливые и перспективные кадры, способные проявить себя в самых разнообразных сферах», — отметил в своем выступлении Андрей Усиков.

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