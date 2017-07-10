В ОГУ имени Тургенева вручили дипломы выпускникам-отличникам

В Орловском государственном университете им. И.С. Тургенева состоялась церемония вручения выпускникам дипломов с отличием.

Дипломы бакалавров и магистров выпускникам вручали исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Орловской области по социальной политике Андрей Усиков, заместитель председателя комитета по образованию, культуре, спорту, молодёжной политике и туризму Орловского областного Совета народных депутатов Ирина Гоцакова, ректор университета Ольга Пилипенко, деканы факультетов вуза.

Среди обладателей дипломов — стипендиаты Президента и Правительства России, Губернатора Орловской области. В текущем году стены университета покидает около 4 тысяч квалифицированных специалистов, каждый четвертый из которых получил диплом с отличием.

От имени Губернатора Орловской области выпускников приветствовал заместитель Председателя Правительства Орловской области по социальной политике Андрей Усиков.

«Как справедливо отметил Президент России Владимир Путин, будущее страны — это сильные, современные кадры. Уверен, что наши вчерашние студенты найдут себя в экономике и социальной сфере, будут участвовать в политической жизни страны. Хочу поблагодарить за упорный труд вас и выразить благодарность всему преподавательскому составу за то, что они ежегодно готовят талантливые и перспективные кадры, способные проявить себя в самых разнообразных сферах», — отметил в своем выступлении Андрей Усиков.