В Общественной палате Должанского района прошел День открытых дверей
20.09.2017
Прием граждан проводил председатель Общественной палаты Должанского района Анатолий Писарев.
Одним из проблемных вопросов, поднятых на встрече, стало отсутствие надлежащего дорожного сообщения с Курской областью. По словам обратившихся, дорога Успенское — Черемисиново сегодня не выдерживает никакой критики. Люди попросили районную Общественную палату помочь в решении этой проблемы.
Ряд вопросов касался оказания материальной помощи.
Председатель Общественной палаты Должанского района Анатолий Писарев пообещал рассмотреть каждое обращение.
Стоит отметить, что свою работу районная Общественная палата начала в сентябре 2015 года. Ее главными задачами стали поддержка гражданских инициатив, а также обеспечение взаимодействия жителей района с органами власти и местного самоуправления для решения проблемных вопросов.
Срок полномочий Общественной палаты Должанского района истекает 1 октября, после чего будет сформирован новый состав палаты.