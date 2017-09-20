Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел20.09.2017 Среда 12:26
сейчас в эфире
12:05
Передача
Новости|12+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Общественной палате Должанского района прошел День открытых дверей

В Общественной палате Должанского района прошел День открытых дверей

Версия для печати

20.09.2017

Прием граждан проводил председатель Общественной палаты Должанского района Анатолий Писарев.

Одним из проблемных вопросов, поднятых на встрече, стало отсутствие надлежащего дорожного сообщения с Курской областью. По словам обратившихся, дорога Успенское — Черемисиново сегодня не выдерживает никакой критики. Люди попросили районную Общественную палату помочь в решении этой проблемы.

Ряд вопросов касался оказания материальной помощи.

Председатель Общественной палаты Должанского района Анатолий Писарев пообещал рассмотреть каждое обращение.

Стоит отметить, что свою работу районная Общественная палата начала в сентябре 2015 года. Ее главными задачами стали поддержка гражданских инициатив, а также обеспечение взаимодействия жителей района с органами власти и местного самоуправления для решения проблемных вопросов.

Срок полномочий Общественной палаты Должанского района истекает 1 октября, после чего будет сформирован новый состав палаты.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/42091

Добавил новость: 

Другие новости раздела

20.09.2017

В Орле оштрафованы недобросовестные управляющие компании

20.09.2017

В Орловской области внедряют электронную ветеринарную сертификацию

20.09.2017

В Орловской области увеличилось поголовье скота и птицы

20.09.2017

В Орловской области намолочено 2,8 млн тонн зерна

19.09.2017

Глава Минэкономразвития сравнил ситуацию в экономике РФ с экономикой США 1980-х годов

$ USD58.0993(+0.48)20.09
€ EUR69.6785(+0.93)20.09

Наш опрос

Сколько вы потратили на подготовку ребенка к школе?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online