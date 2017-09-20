В Общественной палате Должанского района прошел День открытых дверей

Прием граждан проводил председатель Общественной палаты Должанского района Анатолий Писарев.

Одним из проблемных вопросов, поднятых на встрече, стало отсутствие надлежащего дорожного сообщения с Курской областью. По словам обратившихся, дорога Успенское — Черемисиново сегодня не выдерживает никакой критики. Люди попросили районную Общественную палату помочь в решении этой проблемы.

Ряд вопросов касался оказания материальной помощи.

Председатель Общественной палаты Должанского района Анатолий Писарев пообещал рассмотреть каждое обращение.

Стоит отметить, что свою работу районная Общественная палата начала в сентябре 2015 года. Ее главными задачами стали поддержка гражданских инициатив, а также обеспечение взаимодействия жителей района с органами власти и местного самоуправления для решения проблемных вопросов.

Срок полномочий Общественной палаты Должанского района истекает 1 октября, после чего будет сформирован новый состав палаты.