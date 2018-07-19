В Областном выставочном центре открылась выставка произведений орловских художников «Отражение»

В экспозиции представлены пейзажи литературных мест нашего края, иллюстрации к произведениям писателей-орловцев.

В частности, на выставке можно увидеть серию акварелей «Спасское» Игоря Зотова, портреты Дениса Давыдова и Ивана Бунина, написанные членом Союза художников России Александром Кузнецовым, серию акварелей Валерия Лукъянчикова, посвященную творчеству И.С. Тургенева. По тургеневским местам орловского края проводит зрителей член Союза художников России Виктор Лупачев. Каким был Орел в XII веке показал профессор Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова Владимир Неделин. Любимые мотивы в творчестве члена Союза художников России Ольги Сорокиной нашли отражение в картинах «Интерьер усадьбы в Спасском», «Весна. Набережная Орла», «Дом Базарова».

Отдельный блок выставки составляют произведения Заслуженного художника России Николая Силаева. Посетители смогу увидеть графические серии «Жизнь мирская», вошедшая в Золотой Фонд русской графики, иллюстрации к очерку Н.С.Лескова «Старые годы в селе Плодомасово», иллюстрации к повести Н.С.Лескова «Леди Макбет Мценского уезда», иллюстрации к роману И.С.Тургенева «Новь», «Зимние сады», живописные произведения «Вечерний Мценск» и «Туман в Савенково».

Выставка будет работать до 1 ноября.