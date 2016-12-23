В областном выставочном центре открылась выставка орловского художника Николая Силаева
23.12.2016
Экспозиция посвящена 65-летию известного живописца и графика.
В экспозиции представлено более 100 работ, которые написаны мастером в разные годы. Здесь можно увидеть природу Орловского края, малые города, храмы, портреты, иллюстрации к произведениям писателей И. С. Тургенева и Н. С. Лескова.
С юбилеем и открытием выставки Николая Силаева поздравил первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области Александр Бударин. Он вручил юбиляру Почетную грамоту Губернатора Орловской области за вклад в развитие в развитие художественного творчества.
«Орловщина богата талантами. Здесь творят поэты, писатели и художники, — отметил Александр Бударин. — Николай Яковлевич входит в число мастеров, которые воспевают красоту природы родного края. Его картины отличает трепетное отношение к своей малой родине. И это, несомненно, заслуживает уважения».
Выставка работ художника Николая Силаева продлится до конца января 2017 года.
Комментарии (0)
Комментарии ВКонтакте:
Комментарии Facebook: