В областном центре общественники организуют масштабную акцию по благоустройству парка «Дворянское гнездо».

Задача номер один — привести в порядок тропинки, а также установить мостики между ручьями.

Субботник состоится 15-го июля и начнётся в 10 часов. Всех неравнодушных ждут в парке «Дворянское гнездо», желательно, не только с желанием работать, но и с собственным инструментом.