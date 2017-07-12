В областном центре общественники организуют масштабную акцию по благоустройству парка «Дворянское гнездо»
12.07.2017
В областном центре общественники организуют масштабную акцию по благоустройству парка «Дворянское гнездо».
Задача номер один — привести в порядок тропинки, а также установить мостики между ручьями.
Субботник состоится 15-го июля и начнётся в 10 часов. Всех неравнодушных ждут в парке «Дворянское гнездо», желательно, не только с желанием работать, но и с собственным инструментом.
Короткая ссылка obl1.ru/~/40795
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