В областном центре начался ремонт дворовых территорий. Первым объектом стал двор дома № 1 по Бульвару Победы.

Строители должны поменять бордюры, а также уложить асфальт на общей площади две с половиной тысячи квадратных метров.

Всего в рамках программы «Формирование современной городской среды» в Орле в этом году приведут в порядок 77 дворов.

В ближайшее время работы начнутся во дворах на Лескова, Ломоносова, Металлургов, а также на Наугорском шоссе. Подробный график ремонта опубликован на сайте администрации Орла.