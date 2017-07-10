В областном центре начался ремонт дворовых территорий
10.07.2017
В областном центре начался ремонт дворовых территорий. Первым объектом стал двор дома № 1 по Бульвару Победы.
Строители должны поменять бордюры, а также уложить асфальт на общей площади две с половиной тысячи квадратных метров.
Всего в рамках программы «Формирование современной городской среды» в Орле в этом году приведут в порядок 77 дворов.
В ближайшее время работы начнутся во дворах на Лескова, Ломоносова, Металлургов, а также на Наугорском шоссе. Подробный график ремонта опубликован на сайте администрации Орла.
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