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В областной администрации вручили награды победителям ежегодного областного конкурса «Ветеранское подворье»

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30.07.2018

Церемония награждения состоялась перед началом аппаратного совещания в областной администрации 30 июля.

В 2018 году в конкурсе приняли участие 8 владельцев личных подсобных хозяйств из районов области.

Первое место в конкурсе заняла Валентина Алексеевна Гапонова из с. Чернь Троснянского района.

Второе место присвоено Александре Павловне Деминой из с. Косарево Новодеревеньковского района.

На третьем месте — Анатолий Михайлович Малаханов из с. Круглое Ливенского района.

Все победители конкурса содержат домашний скот и птицу. На приусадебном участке они выращивают овощные и плодовые культуры.

Врио Губернатора области подчеркнул большое значение конкурса «Ветеранское подворье»: «Таким образом мы еще раз подчеркиваем уважительное отношение к старшему поколению. Демонстрируя лучшие практики хозяйствования, наши ветераны показывают замечательный пример трудолюбия и любви к родной земле».

Обращаясь к победителям конкурса, Андрей Клычков сказал: «Своими трудовыми успехами и достижениями вы укрепляете трудовую славу Орловщины. Искренне благодарю вас за достигнутые результаты, желаю крепкого здоровья и новых успехов!».

Напомним, участниками ежегодного конкурса «Ветеранское подворье» могут стать граждане пенсионного возраста, проживающие в сельской местности на территории Орловской области, ведущие личное подсобное хозяйство. Максимальный размер общей площади их земельных участков не должен превышать 2,5 га.

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