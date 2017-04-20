В области увеличивается показатель средней заработной платы работников учреждений культуры

В 2012 году его значение составляло 8 013 рублей, в 2013 году — 11 207 рублей, в 2014 году — 14 209 рублей, в 2015 — более 15 319 рублей, в 2016 году — свыше 16 284 рублей.

В 2017 году планируется довести среднюю заработную плату работников учреждений культуры до уровня 90 % от среднего дохода от трудовой деятельности.

Цифра ориентировочно достигнет 19 638 рублей.

В настоящее время прорабатывается вопрос увеличения базовой единицы работникам областных государственных учреждений культуры, отнесенных к категории основных.

Соответствующие рекомендации также будут даны муниципальным районам и городским округам.

Кроме того, в рамках реализации майских указов главы государства в регионе проведены структурные изменения, направленные на повышение эффективности учреждений культуры. Работа осуществлялась с учетом показателей эффективности деятельности учреждений культуры, их руководителей и работников.