В области стартовал первый региональный Чемпионат «Молодые профессионалы Орловщины-2017»

Торжественная церемония открытия прошла в актовом зале ОГУ им. Тургенева. Орел принимает более 300 участников, международных, национальных и региональных экспертов по 19 специальностям (компетенциям), входящим в топ-50 наиболее востребованных и перспективных профессий на рынке труда. На открытии присутствовали Первый заместитель Губернатора и Председателя регионального Правительства Александр Бударин и член Правительства Орловской области — руководитель Департамента правового обеспечения и государственного финансового контроля Орловской области Федор Карпычев.

Отмечено, что регион подключился к участию в Чемпионате в середине 2016 года, и за это время на базе Орловского Государственного университета началась подготовка собственных экспертов, способных объективно оценивать уровень профессионализма участников по стандартам «Ворлдскиллс» (17-22 года) и «Джуниорскиллс» (юниоры).

В течение трех соревновательных дней экспертному сообществу предстоит дать оценку мастерству участников по традиционным (сварочные, штукатурные, токарные, фрезерные, электромонтажные, облицовочные работы, поварское дело, парикмахерское искусство, медицинский и социальный уход), так и набирающим популярность специальностям (инженерный и веб-дизайн, мобильная робототехника, администрирование отеля), а также преподаванию, дошкольному воспитанию и предпринимательству. Территориально работа сконцентрируется на площадках в городах Орел и Мценск, а также в г. Карачев Брянской области (на базе филиала ОГУ им. Тургенева).

«Мы открываем Чемпионат, где будут показывать свое мастерство представители перспективных профессий, востребованных региональной экономикой. Только достаточное число подготовленных профессионалов по своим специальностям сможет решить проблему повышения производительности труда», — приветствовал участников Чемпионата Александр Бударин.