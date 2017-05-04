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В области объявлен сбор средств на возведение памятника вдовам и детским жертвам войны

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04.05.2017

С подобной инициативой к Губернатору Орловской области Вадиму Потомскому обратилась руководитель Орловской областной организации «Дети войны» Светлана Полянская.

Монумент создается с целью увековечивания трудового и гражданского подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Проект памятника разработан при участии ветерана труда Владимира Семеновича Афонина.

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