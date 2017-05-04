В области объявлен сбор средств на возведение памятника вдовам и детским жертвам войны
04.05.2017
С подобной инициативой к Губернатору Орловской области Вадиму Потомскому обратилась руководитель Орловской областной организации «Дети войны» Светлана Полянская.
Монумент создается с целью увековечивания трудового и гражданского подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны.
Проект памятника разработан при участии ветерана труда Владимира Семеновича Афонина.
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