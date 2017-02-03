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В области начались мероприятия в связи с Днем молодого избирателя

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03.02.2017

Соответствующее решение было принято на январском заседании Избирательной комиссии Орловской области.

В настоящее время во всех муниципальных образованиях Орловской области в рамках Дня молодого избирателя проходят информационно-разъяснительные мероприятия, направленные на повышение правовой культуры и электоральной активности молодежи региона.

Традиционно для Орловской области День молодого избирателя в текущем году проходит в два этапа. Первый (весенний) этап — в феврале-апреле, второй (осенний) этап, приуроченный к единому дню голосования 10 сентября 2017 года, пройдет в августе-сентябре.

Будущие и молодые избиратели смогут посетить дни открытых дверей в избирательных комиссиях, тематические книжные выставки, встречи с действующими депутатами и представителями политических партий, принять участие в деловых играх, викторинах, правовых уроках, выборах органов ученического и студенческого самоуправления. Активную молодежь приглашают присоединиться к работе Молодежного образовательного форума «Думай, действуй, выбирай», который состоится в Свердловском районе области.

Подробнее о сроках и местах проведения тематических мероприятиях можно узнать на официальных страницах организаторов выборов региона в сети «Интернет», а также непосредственно в территориальных избирательных комиссиях Орловской области.

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