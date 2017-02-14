В области началась подготовка к посевной

13 февраля на аппаратном совещании в областной администрации с докладом по этому вопросу выступил руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской области Юрий Сидыганов.

В 2017 году яровой сев в хозяйствах всех форм собственности пройдёт на площади 720 тыс. га, в том числе планируется посеять 446 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур, 207,4 тыс. га технических культур, 2,5 тыс. га картофеля и 1,6 тыс. га овощей (в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х) и 62,4 тыс. га кормовых культур.

Весной предстоит подкормить около 430 тыс. га озимых зерновых культур.

В 2016 году сельхозпроизводители Орловской области приобрели около 800 единиц сельскохозяйственной техники, в том числе 130 тракторов, 112 зерноуборочных, 6 кормоуборочных и 4 свеклоуборочных комбайнов.

В целом, по агропромышленному комплексу на текущую дату отремонтировано и находятся в исправном состоянии 77% тракторов, 87% почвообрабатывающих агрегатов, 89% сеялок и посевных комплексов.

В 2017 году для проведения комплекса весенних полевых работ потребность в ГСМ для предприятий АПК Орловской области составляет в дизельном топливе — 52 тыс. тонн, автомобильном бензине — 1,9 тыс. тонн.

Предприятиям АПК области требуется 140,9 тыс. тонн минеральных удобрений в физическом весе. По состоянию на 8 февраля 2017 года приобретено порядка 90 тыс. тонн или 64% от запланированного объёма. Осенью 2016 года внесено 70,2 тыс. тонн минеральных удобрений, в том числе под озимые культуры 40,2 тыс. тонн.

Прогноз потребности в кредитных ресурсах по Орловской области для проведения сезонных полевых работ составляет по краткосрочным кредитам 11,1 млрд рублей, в том числе на весенние полевые работы — 4,3 млрд рублей, на инвестиционные цели 6,3 млрд рублей.

На недавно состоявшемся селекторном совещании по вопросам запуска новых механизмов господдержки сельхозпроизводителей Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев отметил Орловскую область в числе 20 регионов, которые оперативно подготовили документы для подписания соглашений с Минсельхозом РФ, в том числе на реализацию механизма льготного кредитования.