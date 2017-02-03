В области активизируют работу по вакцинации сельхозживотных
02.02.2017
Такое поручение сегодня дано заместителем Председателя Правительства Орловской области по агропромышленному комплексу Дмитрием Бутусовым в рамках заседания комиссии по обеспечению эпизоотического благополучия Орловской области по особо опасным и карантинным болезням животных.
Как сообщил начальник Управления ветеринарии Орловской области Виталий Сиротин, в 2016 году в РФ зарегистрировано 8 случаев заболевания животных сибирской язвой. Причиной стало отсутствие вакцинации.
В нашем регионе заболевание среди животных не фиксировалось с 1996 года.
Ежегодно на Орловщине прививается порядка 140 тыс. голов КРС, 40 тыс. голов мелкого рогатого скота, 2,6 тыс. лошадей.
В частности, проведение вакцинации является обязательным условием ввоза животных ООО «Брянская мясная компания». Мероприятия осуществляются за счет средств федерального бюджета и собственных ресурсов предприятия.
На 2017 год Орловской областью направлена заявка на получение вакцины в необходимых объемных.
Дмитрий Бутусов поручил особое внимание уделить вакцинации ветеринарных специалистов с целью обеспечения их безопасности.
Одним из ключевых приоритетов Дмитрий Бутусов назвал определение собственников сибиреязвенных скотомогильников. Эта тема будет вынесена на совещание с представителями органов местного самоуправления.
Виталий Сиротин сообщил, что на Орловщине начато внедрение федерального программного продукта, позволяющего заменить бумажные ветеринарные сопроводительные документы на электронные декларации. Мероприятие способствует устранению административных барьеров.
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