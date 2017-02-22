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В обладминистрации прошел первый обучающий семинар с главами муниципальных образований

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22.02.2017

Департамент внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области организует проведение обучающих семинаров для глав муниципальных образований региона. Обучение проводят представители органов исполнительной государственной власти специальной компетенции области, территориальных федеральных органов исполнительной власти по Орловской области, а также федеральных и областных организаций.

Цель семинаров — повышение квалификации и уровня профессиональной подготовки глав муниципальных районов и городских округов, городских и сельских поселений Орловской области.

Первый семинар открыл заместитель Председателя Правительства Орловской области по внутренней политике Вячеслав Ерохин, пожелав главам муниципальных образований успешной учебы.

На семинаре были рассмотрены основные направления реализации законодательства о контрактной системе в сфере закупок, условия предоставления межбюджетных трансфертов, изменения земельного законодательства, основы управления проектами, вопросы, связанные с поступлением на муниципальную службу и ее прохождением, организация работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании и ряд других вопросов.

Семинары планируется провести в период с февраля по июль 2017 года.

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