В обладминистрации обсудили реализацию инвестиционных проектов в сфере АПК региона

Совещание провел заместитель Председателя Правительства Орловской области по агропромышленному комплексу Дмитрий Бутусов.

В обсуждении приняли участие инвесторы, реализующие инвестиционные проекты в АПК области, руководители профильных структурных подразделений областной администрации, главы муниципальных образований, представители энергоснабжающих и строительных компаний, а также кредитных организаций.

Участники совещания рассмотрели проблемные вопросы, требующие решения для дальнейшей реализации инвестиционных проектов. В частности, обсуждались проблемы обеспечения строительных площадок энергосистемами и инженерными коммуникациями, а также льготного кредитования.

В центре внимания были инвестиционные проекты: АО «ОРЕЛ НОБЕЛЬ‑АГРО» по строительству мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых культур на 50 тыс. тонн в г. Новосиль, ООО «НОБЕЛЬ‑МОЛ» по строительству молочно-животноводческого комплекса в Новосильском районе, ООО «ЮПИТЕР» по модернизации молочного комплекса и кормовой базы с целью увеличения численности и продуктивности поголовья КРС, ООО «ЗНАМЕНСКИЙ СГЦ» по расширению свиноводческих мощностей с 500 до 1 000 тыс. голов и ООО «АПК «КУМИР» по строительству тепличного комплекса по выращиванию овощных культур (томаты) площадью 7,5 га, расположенного в д. Альшанские Выселки Орловского района.

В настоящее время на территории строительной площадки тепличного комплекса проложены подземные инженерные коммуникации. Смонтирован фундамент тепличного комплекса. Осуществлен ремонт существующего склада хранения агроматериалов. Возведено около 60% металлоконструкций тепличного комплекса.

Стоимость строительства тепличного комплекса составит 1,75 млрд рублей. К настоящему времени собственные вложения средств инвесторов в строительство тепличного комплекса составляют порядка 500 млн рублей.