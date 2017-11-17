В Новосиле обсудили вопросы территориального самоуправления

В Новосиле состоялся второй межмуниципальный семинар, посвященный развитию территориального общественного самоуправления в регионе

Организатором выступил Департамент внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области.

С информацией о дальнейшем развитии территориального общественного самоуправления в регионе выступила и. о. руководителя Департамента внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области Ирина Проваленкова.

Накопленным опытом делились руководители организационных структур администраций Новосильского, Залегощенского, Корсаковского, Краснозоренского и Новодеревеньковского районов, главы сельских поселений, представители ТОС.

В настоящее время принято постановление регионального Правительства «Об утверждении Положения о проекте „Народный бюджет“ в Орловской области». Суть проекта заключается в реализации инициированных гражданами социально значимых мероприятий на основании конкурсного отбора на территории муниципального образования.

Участники обсуждения получили разработанный Департаментом комплекс методических рекомендаций по развитию территориального общественного самоуправления.

Коллективам администраций, принявших участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», впервые проведенном в регионе в 2017 году, были вручены благодарности Департамента внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области.

В ходе мероприятия также были вручены юбилейные знаки «80-лет Орловской области».