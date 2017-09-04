В Новодеревеньковском районе намолочено 111 тыс. тонн зерна

Сегодня на заседании Правительства Орловской области рассмотрели перспективы развития Новодеревеньковского района.

Вопрос был рассмотрен в рамках «Муниципального часа». Глава Новодеревеньковского района Сергей Медведев рассказал, что район демонстрирует положительную динамику развития.

За 2016 г. план по сбору собственных доходов района выполнен на 110%. Доходная часть бюджета района исполнена в сумме 246,2 млн рублей, из них собственные доходы составили 106,1 млн рублей (в 2015 году — 58,7 млн рублей).

Полностью ликвидирована кредиторская задолженность бюджетных учреждений.

86% ВРП района приходится на сельскохозяйственное производство. Валовой сбор зерновых культур в 2016 году достиг 124 тыс. тонн.

В районе работают 11 сельскохозяйственных предприятий, 68 фермеров, более 3 тыс. личных подсобных хозяйств.

В 2017 году в районе ожидают хороший урожай. На текущий момент в районе намолочено 111 тыс. тонн зерна.

За счет всех источников финансирования в 2016 году в экономику района вложено 342 млн рублей (2015 г. −192,6 млн рублей). Благодаря инвестициям в районе на полую мощность заработал элеватор с мельничным комплексом. На предприятии работает более 100 человек. Кроме того, в поселке Хомутово открыто предприятие по переработке рыбы, где создано 80 рабочих мест. В планах — трудоустройство еще 40 человек в связи с увеличением объемов производства.

В районе решается задача по вводу в сельскохозяйственный оборот неиспользуемой земли. Если в 2014 году в районе было 65 тыс. га пашни в сельхозобороте, то на сегодня уже 68,9 тыс. га.

В числе наиболее проблемных вопросов — завершение реконструкции региональной автодороги «Орел-Ефремов» от села Судбище до границы с Тульской областью протяженностью 22 км. Проект реконструкции готов, пройдена государственная экспертиза. Глава региона Вадим Потомский поручил проработать решение данного вопроса.