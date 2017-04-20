В НКМЦ им. З.И. Круглой открылось отделение медицинской реабилитации

Торжественное открытие прошло сегодня, 20 апреля.

На мероприятии присутствовали первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области Александр Бударин, Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, член Совета Федерации Федерального собрания РФ Владимир Круглый, глава администрации г. Орла Андрей Усиков, главный врач НКМЦ им. З.И. Круглой Алексей Медведев.

Новому отделению в параклиническом корпусе отдали целый этаж. Отделение оснастили новым современным оборудованием, которое было приобретено на благотворительные средства компании «Главпродукт».

«Как известно, реабилитация является неотъемлемой частью процесса лечения, она позволяет значительно улучшить качество жизни пациента, − отметил Александр Бударин. — Открытие нового отделения, оснащенного современным оборудованием — это огромная помощь специалистам, которые сегодня выхаживают детишек с серьезными заболеваниями».

Объем вложенных в приобретение медоборудования средств превысил 2,5 млн рублей. Отделение получило более 50 единиц медицинской техники. Это мягкие модули, многофункциональные мячи, шведские стенки с профилактором Евминова, тренажеры Гросса и Мотомед, динамические вертикализаторы, ортезы, утяжелители, костюмы Гравистат, канадские опорные трости, тренажеры для детей разных возрастов. Теперь в Орле маленьким пациентам с неврологической и ортопедической патологией буду доступны важные направления медицинской реабилитации. Речь о кинезотерапии, эрготерапии, войтотерапии, механотерапии, массаже и лечебной физкультуре.