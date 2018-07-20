В НКМЦ им. З. И. Круглой оборудовали автопарковку

Вопрос о необходимости проведения работ был поднят активистами Общероссийского народного фронта после многочисленных обращений орловцев.

Реализовать проект удалось благодаря поддержке главы региона Андрея Клычкова.

Завершена укладка асфальта на парковочном кармане, расположенном непосредственно перед входом в здание поликлиники на улице 7-го ноября. Длина парковки — около 100 метров.

Напомним, что новый корпус НКМЦ им. З. И. Круглой открылся в 2017 г. После начала его работы возник вопрос о необходимости автопарковки. Соответствующие общественные предложения были озвучены главе региона. Строительство осуществлялось в рамках реализации губернаторской программы «Помощь в развитии муниципальных образований». Главная задача программы — развитие муниципальных образований региона.