Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел28.12.2017 Четверг 18:32
сейчас в эфире
18:15
Телесериал
Школа выживания от одинокой женщины. 6-я серия|12+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Национальном парке «Орловское Полесье» пройдёт День открытых дверей

В Национальном парке «Орловское Полесье» пройдёт День открытых дверей

Версия для печати

28.12.2017

В Национальном парке «Орловское Полесье» пройдёт День открытых дверей.
Мероприятие запланировано на 11 января 2018 года, оно приурочено к празднованию двух дат: день рождения Орловского Полесья и День заповедников и национальных парков России.
День открытых дверей будет проводиться в визит-центре Национального парка. В программе мероприятия запланированы выставки детских рисунков и поделок, показ фильмов о заповедной системе, а также церемония награждения друзей Орловского Полесья.
Национальный парк «Орловское Полесье» был основан в 1994 году для сохранения и приумножения природного и историко-культурного наследия региона. Парк расположен в северо-западной части Орловской области и занимает площадь свыше 77,7 га.
За 24 года своего существования Национальный парк сформировал самую крупную в России чистокровную группировку зубра, обитающую в естественных условиях.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/44024

Добавил новость: 

Другие новости раздела

28.12.2017

Орловцы приглашаются в «Путешествие в Рождество Христово»

28.12.2017

Поздравление исполняющего обязанности губернатора Андрея Клычкова с Новым годом и Рождеством

28.12.2017

Андрей Клычков дал поручение подготовить необходимые документы для расширения площадей хосписного отделения в Хотынце

28.12.2017

Андрей Клычков поздравил детей-сирот из Хотынецкого района с новосельем

28.12.2017

Роспотребнадзор опубликовал официальные рекомендации по выбору сладких новогодних подарков для детей

$ USD57.6291(+0.17)29.12
€ EUR68.7861(+0.55)29.12

Наш опрос

Какую елку вы установите на Новый год?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online