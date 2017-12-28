В Национальном парке «Орловское Полесье» пройдёт День открытых дверей.

Мероприятие запланировано на 11 января 2018 года, оно приурочено к празднованию двух дат: день рождения Орловского Полесья и День заповедников и национальных парков России.

День открытых дверей будет проводиться в визит-центре Национального парка. В программе мероприятия запланированы выставки детских рисунков и поделок, показ фильмов о заповедной системе, а также церемония награждения друзей Орловского Полесья.

Национальный парк «Орловское Полесье» был основан в 1994 году для сохранения и приумножения природного и историко-культурного наследия региона. Парк расположен в северо-западной части Орловской области и занимает площадь свыше 77,7 га.

За 24 года своего существования Национальный парк сформировал самую крупную в России чистокровную группировку зубра, обитающую в естественных условиях.