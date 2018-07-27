В Минтруде рассказали о финансировании пособий на третьего ребенка

С 2019 года пособие на третьего ребенка будет финансироваться в основном из федерального бюджета, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда РФ.

«Предлагается увеличить с 2019 года софинансирование расходов субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка и последующих детей из средств федерального бюджета до 99%, а для субъектов с высоким уровнем бюджетной обеспеченности — исходя из предельного уровня софинансирования расходного обязательства субъекта РФ из федерального бюджета по субъектам РФ на очередной финансовый год и плановый период», — сообщили в ведомстве. Предельный уровень ежегодно утверждается правительством России.

Пособие на третьего ребенка и последующих детей — один из элементов национального проекта «Демография», который рассчитан на 2019 — 2024 годы.

Как ранее заявлял министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, «во всех программах, которые в рамках федеральных национальных проектов будут реализовываться, и финансовая поддержка будет оказываться регионам, от 95 до 99% — это будет федеральное финансирование».