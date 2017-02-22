В Минобороны РФ создали войска информационных операций

В Вооруженных силах РФ созданы войска информационных операций. Об этом сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая в среду в Госдуме РФ.

«Созданы войска информационных операций, что гораздо эффективнее, сильнее», — сказал Шойгу, отвечая на вопрос о необходимости воссоздания управления, которое занималось контрпропагандой.

«Пропаганда должна быть умной, грамотной и эффективной», — сказал Шойгу.

Впервые о необходимости создания в российской армии киберкомандования в марте 2012 заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

В 2013 году источник сообщал «Интерфаксу», что в ВС РФ будет создано киберкомандование для противодействия виртуальным угрозам. По словам источника, киберкомандование должно было быть создано в 2014 году как новый род войск.