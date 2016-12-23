В Мценском районе 16 детей-сирот получили новое жилье

Торжественное вручение ключей состоялось сегодня, 22 декабря, в деревне Башкатово Мценского района.

Вдвойне приятно было получить квартиру в новостройке. Напомним, что поручение приобретать жилье для этой категории граждан на первичном рынке дал Губернатор Орловской области Вадим Потомский.

Счастливых обладателей собственного жилья поздравили заместитель руководителя Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Елена Малыхина, а также депутаты райсовета, представители местной общественности. Вместе с ключами в подарок новоселы получили кукол-оберегов, сделанных руками мценского мастера, как символ домашнего очага и уюта.

Новый жилой дом расположен в центре поселка, недалеко есть школа и ДК. Квартиры отличаются хорошей планировкой.

Отметим, что за последние четыре года в районе благоустроенным жильем были обеспечены 38 выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.