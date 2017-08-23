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В машиностроении Орловщины заняты 14 тыс. человек

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23.08.2017

Машиностроительный комплекс региона представляют более 60 крупных и средних, а также около 100 малых предприятий, на которых трудятся 14 тыс. орловцев, сообщила пресс-служба администрации Орловской области.

За 6 месяцев 2017 года в Орловской области предприятиями отрасли машиностроения отгружено продукции на сумму 14,5 млрд рублей. Сегодня доля сектора составляет свыше 30% в общем объеме обрабатывающих производств области.

Объем продукции, отгруженной участниками кластера в 1 полугодии 2017 года, по предварительным данным, составляет 2,3 млрд рублей.

Отметим, что в июле делегация во главе с директором Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга РФ Евгением Корчевым посетила ООО «ПКЦ «Орелпищемаш», ЗАО «Стеклопак», АО «Орелхолодмаш». Корчевой дал высокую оценку уровню технологического развития орловских предприятий отрасли, отметив их большой потенциал в сфере проектирования и расширения ассортимента.

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