В Ливнах стартовала программа «Формирование современной городской среды»

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Ливны в 2017 году» была утверждена постановлением администрации города 5 мая 2017 года. Ее проект прошел процедуру предварительного общественного обсуждения. В результате в управление жилищно-коммунального хозяйства поступило 7 заявок.

Общественная комиссия приняла решение, что в первоочередном ремонте нуждаются дворовые территории на улицах Октябрьской и Мира, а также центральный городской парк.

Администрация города провела процедуру определения подрядчиков.

Первый опыт реализации программы город получит на примере ремонта дворовой территории домов № 209а, 209б, 213а по ул. Мира. При их строительстве планировка дворовой территории была не совсем продуманной: были сделаны узкие проезды, отсутствуют парковочные места, недостаточно игровых площадок.

В течение полутора месяцев бригады ООО «Арм-строй» должны расширить проезжую часть, отремонтировать дороги и тротуары, установить во дворе дополнительные малые архитектурные формы.

Планируется, что ремонтные работы во дворе на улице Мира завершатся к 10 августа.

В ближайшие дни подрядные организации также должны приступить к работам во дворе домов № 1, 3, 7, 7а по ул. Октябрьская и центральном городском парке.

До 1 сентября 2017 года будет разработан и опубликован для общественного обсуждения проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Ливны на 2018-2022 годы». Прием заявок от заинтересованных лиц продолжится до 1 ноября 2017 года.

Всю информацию по вопросам реализации программы можно получить у специалистов управления ЖКХ администрации города Ливны.

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