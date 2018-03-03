В Ливнах сохраняется карантин по гриппу и ОРВИ

По информации Управления Роспотребнадзора по Орловской области, на сегодняшний день ограничительные мероприятия введены по классам в одной общеобразовательной школе города Ливны с целью снижения интенсивности и распространения заболеваемости респираторными инфекциями.

Ситуация по заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики, на территории области благополучная.

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями среди населения области не превышает расчетные эпидемиологические пороги. Она обусловлена вирусами не гриппозной этиологии и вирусами гриппа А (H3N2), А (H1N1)2009 и гриппа В.