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В Ливнах прошел семинар по территориальному общественному самоуправлению

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13.11.2017

Организатором мероприятия стал Департамент внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области.

Участие в семинаре приняли и.о. руководителя Департамента внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области Ирина Проваленкова, глава города Ливны Николай Злобин, представители муниципальной власти, ТОС Должанского, Колпнянского, Ливенского, Покровского районов и г. Ливны. Они обменялись опытом работы по совершенствованию механизмов взаимодействия населения с органами местного самоуправления и привлечению граждан к реализации социально значимых проектов.

О роли территориального общественного самоуправления как эффективной формы работы с населением рассказал Николай Злобин.

«Сегодня в Ливнах работают более 360 ТОСов. Это реальные посредники между властью и жителями, активные помощники городской администрации и Совета депутатов», — отметил он.

Ирина Проваленкова проинформировала о формировании системы органов ТОС в регионе. По ее словам, главным преимуществом ТОС и движущей силой на пути создания новой формы управления является самоорганизация жителей.

В настоящее время принято постановление регионального Правительства «Об утверждении Положения о проекте „Народный бюджет“ в Орловской области». Суть документа заключается в реализации инициированных гражданами социально значимых мероприятий на основании конкурсного отбора по утвержденной балльной системе.

В ходе семинара прозвучали выступления руководителей организационных структур администраций муниципальных районов.

Участники обсуждения получили разработанный Департаментом внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области пакет методических рекомендаций по созданию и регистрации территориального общественного самоуправления.

Завершилась рабочая встреча вручением юбилейных знаков «80-лет Орловской области».

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