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В Ливнах почтили память жертв террористических актов

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04.09.2017

3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом более сотни ливенцев — руководители города, городских предприятий и организаций, школьники, студенты, представители общественных организаций, политических партий, молодежных объединений и просто неравнодушные жители города собрались на площади Победы, чтобы отдать дань памяти жертвам террора.

Участники митинга почтили память погибших минутой молчания, а затем возложили цветы, свечи и детские игрушки к импровизированному мемориалу. В память о жертвах теракта ученики ливенских школ выпустили в небо белые шары, как символ памяти и скорби.

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