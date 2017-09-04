В Ливнах почтили память жертв террористических актов

3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом более сотни ливенцев — руководители города, городских предприятий и организаций, школьники, студенты, представители общественных организаций, политических партий, молодежных объединений и просто неравнодушные жители города собрались на площади Победы, чтобы отдать дань памяти жертвам террора.

Участники митинга почтили память погибших минутой молчания, а затем возложили цветы, свечи и детские игрушки к импровизированному мемориалу. В память о жертвах теракта ученики ливенских школ выпустили в небо белые шары, как символ памяти и скорби.