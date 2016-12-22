В Ливнах открылся диализный центр «Нефролайн»

Диализный центр был открыт в рамках государственно-частного партнерства. Компания «Медма» направила на его создание более 80 млн рублей инвестиций.

В медучреждении установлено 8 аппаратов «искусственная почка» японского производства, организована многоступенчатая система очистки воды, необходимой для проведения гемодиализа. Созданы комфортные условия пребывания.

С работой центра ознакомились заместитель Председателя Правительства Орловской области по социальной политике Сергей Ступин и руководитель Департамента здравоохранения Орловской области Александр Лялюхин.

Как сообщил гостям заместитель генерального директора сети диализных центров «Нефролайн» Сергей Анохин, в России открыто более 20 диализных центров «Нефролайн». Они отвечают всем современным требованиям, предъявляемым к оборудованию и персоналу.

На данный момент в Ливнах помощь оказывается 21 человеку. При необходимости количество пациентов может быть увеличено до 48. Первые дни работы медучреждения прошли без сбоев.

От лица Губернатора Вадима Потомского Сергей Ступин поблагодарил руководство компании «Нефролайн», инвесторов за плодотворное сотрудничество.

«Это событие крайне важно для страдающих хронической почечной недостаточностью жителей Ливен, Ливенского и близлежащих районов, которым теперь не придется совершать утомительные поездки в областной центр несколько раз в неделю для осуществления процедуры гемодиализа», — отметил он.

«Наше взаимодействие с компанией „Нефролайн“ — один из самых удачных примеров сочетания усилий власти и бизнеса по продвижению важных социальных проектов», — заверил Александр Лялюхин.

По его словам, в дальнейших совместных планах создание центра репродуктивных технологий в Орле, замена диализных аппаратов в Орловской областной клинической больнице.