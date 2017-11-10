В Ливнах открыли бюст оружейнику Шипунову

В рамках празнованияя 90-летия со ня рождения выдающегося конструктора-оружейника Аркадия Шипунова на его родине, в Ливнах, открыли бюст. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Церемонию открытия бюста Аркадию Шипунову посетили заместитель Председателя Правительства Орловской области по промышленности, связи, торговле, информационным технологиям, труду и занятости Игорь Козин, председатель Ливенского городского Совета народных депутатов Елена Конищева, дочь Аркадия Шипунова — Татьяна Саклакова, епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий.

Отмечается, что место для установки памятника путем интернет-голосования определили жители Ливен.

Добавим, что для участия в юбилейных мероприятиях город Ливны посетили представители тульского конструкторского бюро приборостроения, которым 44 года руководил Аркадий Шипунов.

Ссылки по теме: